Milyonlarca insanı etkileyen WannaCry’ı Kim yaptırmış!

Yaz aylarında fidye yazılım WannaCry üzerinden milyonlarca bilgisayar etkilenmiş ve başta hastaneler ve havaalanları olmak üzere birçok kurum geçici olarak kapanmıştı. Bugün İngiltere’den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yakın zaman önce ABD, WannaCry saldırılarının arkasında Kuzey Kore olduğunu açıklarken, bugün İngilizler de Pyongyang yönetiminin saldırının arkasında olduğunu ifade etti. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’ne dayandırılan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin Lazarus isimli hackleme grubunun saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Bu tür saldırıları kınıyoruz ve bu saldırının arkasında Kuzey Kore’nin olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı. WannaCry isimli fidye yazılımı Türkiye de dahil 99 ülkeyi etkilemişti.

Mayıs ayında yaşanan saldırı sonrasında MalwareHunterTeam internet sitesi, siber saldırıdan etkilenen ülkeler arasında arasında Türkiye'nin de bulunduğunu yazarken, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Türkiye dahil 74 ülkeye (bu sayı 99'a yükseldi/ sozcu.com.tr) büyük bir siber saldırı düzenleniyor. Ülkemizin Siber Güvenlik Merkezi USOM ön alma operasyonlarına devam etmektedir.”

300-600 DOLAR İSTENİYOR

Saldırıyı düzenleyenler genellikle dosyaları ve sistemi erişime açacak olan özel anahtarı vermek için bilgisayarın sahibinden belli bir ücret talep ediyor.

Cuma günü düzenlenen saldırılarda, ağırlıklı olarak kilitleyici tür yazılımın kullanıldığı ve kullanıcılardan anahtarı vermek için sanal para birimi Bitcoin ile 300-666 dolar değerinde bir ödeme talep edildiği belirtiliyor.

Güvenlik araştırmacıları, bazı kurbanların dijital para bitcoin üzerinden ödeme yaptığını fakat siber zorbalara ne oranda para gittiğini bilmediklerini gözlemledi.

Virüs koruma programı AVG’nin araştırmacısı Jakub Kroustek saldırıdan en çok etkilenen ülkelerin başında Rusya, Ukrayna ve Tayvan'ın geldiğini açıkladı.

Rusya merkezli sanal güvenlik şirketi Kaspersky’den araştırmacı Costin Raiu da etkilenen bilgisayarların sayısını 45 bin olarak verdi.

Avast firması da WannaCry ve WannaCry türevi isimlerle bilinen fidye yazılımına 75 bin bilgisayarda rastlandığını açıkladı.

Birçok araştırmacı vakaların birbiriyle bağlantılı olduğunu fakat belli hedeflere yönelik koordineli saldırı olmayabileceğini söyledi.