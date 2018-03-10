Milyonlarca kişi izliyordu! Sonu feci oldu...
Bir dönem 381 kiloya kadar ulaşan Robert Buchel, kilo vermek için son çareyi Doktor Nowzaradan'ın televizyon programına katılmakta buldu.
10/03/2018
Ancak milyonlarca kişinin izlediği programda beklenmeyen bir son yaşandı.
Robert'in geçirdiği ilk operasyonda tam tamına 133 kg kaybetti. Robert'in vücudunun sağ kısmındaki limfedema parçalarından biri alınmıştı.
Fakat nişanlısı Kathryn'e göre 41 yaşındaki adam ameliyattan sonra dikişlerin de acısı ile ayağa kalkmamaya başladı. Robert operasyon sonrasındaki ağrılarını kesmek için aldığı ağrı kesicilere bağımlı oldu.
Ağrılarının giderek arttığını iddia eden Robert, bir defasında program çekimleri yapılırken daha fazla ilaç alabilmek için dikişlerini yırttı. Robert'in sağlığı kötüye gitse de kilo kaybı devam etmişti..
Rejim programı ve geçirdiği operasyondan sonra 5 aylık bir süreçte 150 kg'a düşmesi planlanıyordu.
Robert ayrıca çekimler için seyahat ettiği bir bölümde yere düşmüş, kendi kalkamadığı için acil tıp çalışanları tarafından kurtarılmıştı.