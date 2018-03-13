Mina Başaran’dan nişanlısı Murat Gezer’e son telefon

Dubai'de verdiği bekarlığa veda partisinden dönerken geçirdiği uçak kazası sonrasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın jete binmeden önce nişanlısıyla yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim'de Soho House'da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacaktı. Posta’nın haberine göre Mina'nın Dubai'den uçağa binmeden 16.30'da Murat Gezer’i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı'na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina'nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer'in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.