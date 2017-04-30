Minik Bilim Kahramanları KKTC’de Buluştu

2016-2017 sezonunda Bilim Kahramanları Derneği ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi ortaklığında KKTC’de ilk defa düzenlenen ‘FIRST LEGO League Junior’ KKTC fuarı 400’e yakın ziyaretçinin katılımıyla Lefkoşa Bedesten’de gerçekleşti. 6-10 yaş arası minik bilim kahramanlarını bir araya getiren “FIRST LEGO League Junior” fuarları, dünyanın en büyük çocuk organizasyonları arasında yer alıyor.,

Fuara katılan 13 takım “hayvanların çılgın dünyası” temasıyla ilgili yaptıkları araştırmalarını, modellerini ve “Anlat Bana” posterlerini gözlemcilere ve ziyaretçilere sundular.

Fuar Destekçileri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi katkıları ve Başel Group’un ana sponsorluğunda düzenlenen fuara farklı kurumlardan 13 karma takım katıldı.

30 Nisan Pazar günü Lefkoşa/Bedesten’de gerçekleştirilen fuara Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Cyprus Pools, İzmer, BRCN trading, GİAD, Sekiz Construction, Shevketoğlu Domestic, Marmo, Masterkids, Onbaşı İşletmeleri, The Magic Touch, Kerim Belet Photography, Alasya Production, TaşEv ve Erdal & Co. destek verdi.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Kurucu Ortağı Mert Balın “Çocukların STEAM – Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik, Kodlama, Tasarım, 3 Boyutlu Düşünme, Araştırma, Sorgulama ve Sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası bir etkinliği KKTC’de düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz”

Tüm takımların daha iyi oldukları alanda ödül aldıkları fuardan, tüm çocuklar etkinlikten birer madalya ile ayrıldılar.

Takımlar ve aldıkları ödüller:

Kaya Gibi Sağlam Tasarım Ödülü - Golden Honey

Yepyeni Bir Tasarım Yapan Mucitler Ödülü - Bee Heroes

Usta Yazılımcı Ödülü - 23 Nisan Arıları

Muhteşem Makine Ödülü - Zeki Arılar

Sihirli Ellerin Tasarımı Ödülü - Sihirbaz Arılar

Az Parça İle Çok İş Yaptık Ödülü - Clever Bees

Küçük Einstein'lar ödülü - The Honey Bears

Akıllı Modelimizin İnanılmaz Hareketi Ödülü - Tabiat

Bilgi Dolu Can Alıcı Poster Ödülü - EJ Science

Öğrenmeyi Seven SüngerBob Ödülü - Çalışkan Arılar

Parıldayan Yıldızlar Ödülü - Süper Arılar

Olağanüstü Takım Çalışması Ödülü - Bee Power

Shakespeare Kuzey Kıbrıs'ta Ödülü - Boncuklu Arılar