Minik öğrenciler hayvanlar için yürüyecek

Little Hands Kreş, Anaokul ve Etüt Merkezi’nin minik öğrencileri “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde yürüyüş düzenliyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Little Hands Kreş, Anaokul ve Etüt Merkezi, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek. Minik öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla 4 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak farkındalık yürüyüşü ile hayvan haklarının korunmasına ve çocukların hayvan sevgisiyle büyütülmesine dikkat çekmek hedefleniyor. Konya Sokak’ta bulunan Little Hands binası önünden başlayacak yürüyüş, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde devam edecek.

Little Hands Kreş, Anaokul ve Etüt Merkezi Müdürü Asiye Yıltan, farkındalık yürüyüşü ile ilgili olarak açıklama yaparak hayvan sevgisinin çok küçük yaşlarda aşılanması gerektiğine vurgu yaptı. Çevremizi ve doğamızı birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımızın korunması, hayvan haklarına daha fazla özen gösterilmesi amacıyla çocukların tüm canlılarla dost olarak yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Yıltan, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. Yıltan, “Tüm çocukları ve ailelerini 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştireceğimiz yürüyüşe bekliyoruz” dedi.