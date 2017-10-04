Miniklerden anlamlı yürüyüş

Little Hands Kreş, Anaokulu ve Etüt Merkezi’nin, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla gerçekleştirdiği yürüyüşte hayvan haklarının korunmasına ve hayvan sevgisine dikkat çekildi. Minik öğrencilerin ellerindeki balonlar ve pankartlarla birlikte Lefkoşa’da Dereboyu Caddesi’nde yaptıkları yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Şarkılar söyleyerek öğretmenleri eşliğinde yürüyen öğrencilere güzergah üzerindeki esnaf ve halk da alkışlarla destek verdi. Minikler, bu anlamlı etkinlik ile hayvanların sevilerek, yaşama haklarına saygı duyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak herkesin duyarlı davranması çağrısında bulundu. Yürüyüşe gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Little Hands Kreş, Anaokulu ve Etüt Merkezi Müdürü Asiye Yıltan, “Etkinliğimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tüm öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum” dedi.