Miniklerin keyfi yerinde

KUKLALARI İZLEYİP MASALLARI DİNLİYORLAR: Ülkemizdeki 3-10 yaş arasındaki minikler yaz boyunca her cumartesi Rüstem Kitapevi tarafından düzenlenecek olan kukla gösterileri, masal dinletileri ve daha nice etkinlikle keyifleniyor

Rüstem Kitap Evi kültür ve sanat aktivitelerine ilaveten çocuklara yönelik organizasyonları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Okulların bitmesi ile çocukların tatil keyfi başlarken, Rüstem Kitapevi Culture Club çocuklara yönelik eğlence organizasyonu düzenlemeye başladı. Bu çerçevede kukla ve masal dinletileri yaz boyunca Rüstem Kitap Evi’nde gerçekleşecek. Her cumartesi saat 11:00’de yapılacak olan kukla gösterisi ve hikaye dinletisinin ikincisi 8 Temmuz Cumartesi düzenlenecek.

Geçen hafta yapılan ve 3-10 yaşa arası çocuklara hitap eden ilk organizasyonda Break The Routine Drama Studio direktörü Çağla Topcan kukla gösterisi gerçekleştirdi. İlk haftadaki gösteride dünya masal klasiklerinden Güzel ve Çirkin masalı kukla gösterileri ile çocuklara anlatıldı. Masal sonrasında çocuklara bu kez kağıtlarla şekiller yapma ve yapıştırma etkinliği düzenlendi. Her hafta farklı bir gösteri ile çocukların karşısına gelecek olan Sahne Sanatları Fakültesi-Tiyatro bölümü mezunu Çağla Topcan, böylece tatil döneminde miniklere güzel bir eğlence sunacak.