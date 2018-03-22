Misafir olarak gittiği evde tacizde bulundu

Lefkoşa’da yeni tanıştığı üniversite öğrencisi genç kızın evine giden V. U., kendisiyle birlikte olmayı reddeden kızı darp ederek balkondan düşmesine neden oldu

Çarşı iznindeyken tanıştığı yabancı uyruklu kız öğrencinin evine misafir olarak giden V. U., evde olay çıkardı. Korkarak balkondan atlayıp kaçmaya çalışan kızın ayağı kırıldı.

Havadis’in elde ettiği bilgide, V. U. önceki gün saat 13.00 sıralarında yabancı uyruklu kız öğrencinin evinde misafir olarak bulunduğu esnada genç kızla sebebi belirlenemeyen bir nedenden ötürü aralarında sözlü tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, zanlı, evinden çıkması için kendisini uyaran genç kızı kolundan tutup darp ettikten sonra evde kalmaya devam etti.

Korkan genç kızın, yaşanan olayın ardından balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada sol ayak kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

TSK askeri olduğu öğrenildi

Yaşanan olayın ardından, A.M.A., isimli genç kızın hastaneye kaldırıldığı olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine V. U. tespit edildi.

“Vahim Zarar”, “Mülke Tecavüz” ve “Darp” suçları işleyen Unkun’un Piyade Er- TSK 28. Tümen, 28. Alay Hizmet Takımı Ulukışla’da görev yaptığı öğrenilirken, mahkemeye çıkarılmadı.

KAYNAK: HAVADİS - DEVRİM DEMİR