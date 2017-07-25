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Mısır'da bombalı saldırı: 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi

Bomba yüklü araçta 100 kilodan fazla patlayıcı madde bulunduğu belirtildi

25/07/2017

Mısır'da bombalı saldırı: 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi
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Mısır’da Sina Yarımadası’nın kuzeyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk yedi sivil yaşamını yitirdi.

Duvar'da yer alan habere göre Kuzey Sina’da askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.

Askeri sözcü, araçta 100 kilodan fazla patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken saldırının ne zaman gerçekleştiği konusunda açıklama yapmadı.



TAGS: mısır, bombalı saldırı
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