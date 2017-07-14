Mısır’da turistlere silahlı saldırı!

Mısır’ın Hurghada şehrinde bir tatil köyünde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Reuters’ın haberine göre Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil bölgesi Hurghada’da bir tatil köyünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda iki Ukraynalı turist hayatını kaybetti.

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre 6 turist yaralandı. Bakanlık, saldırganın yakalandığını ve sorgusunun sürdüğünü açıkladı.

Saldırganın özel plaja yakındaki bir halk plajından yüzerek geldiği iddia ediliyor.