Mısır'da üç aylık olağanüstü hâl ilan edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırıların ardından üç aylık olağanüstü (OHAL) hâl ilan etti.

Kıptî kiliselerine düzenlenen saldırılarda en az 45 kişi yaşamını yitirmiş, saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Mısır yasalarına göre OHAL süresince yetkililer tutuklama ve arama emri olmadan tutuklama ve arama yapabilecek.

Ulusal Savunma Konseyi'yle toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir konuşma yapan Sisi, cihatçılara karşı savaşın "uzun ve acılı" olacağını söyledi.

Sisi, ülke genelinde kritik altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendirdi.

Mısır'da parlamentonun çoğunluğu da Cumhurbaşkanı Sisi'yi destekliyor.

Daha önce de Kıptîleri hedef alan IŞİD, saldırılarının devamının geleceğini açıklamıştı.

Patlamalar Hıristiyanların kutsal gününde ve Papa Francesco'nun Mısır'a planladığı ziyaretten haftalar önce gerçekleşti.

Mısır'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Kıptî Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarında özellikle Mısır'da Müslüman Kardeşler'den Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana önemli bir artış olduğu görülüyor.

Ülkedeki Hıristiyanlar marjinalleştirilmiş ve saldırılara açık hissediyor. BBC'nin Arap işleri editörü Sebastian Usher'a göre cihatçı saldırıların artmasıyla birlikte bu hisler de yoğunlaşırken Kıptîlerin devletin kendilerini koruyabileceğine yönelik inancı azalıyor.

Kıptî Hristiyan inancı nedir?

Telif hakkıAFP

Kıptî Ortodoks Kilisesi, Mısır'daki ana Hristiyan kilisesini oluşturuyor.

Kıptîlerin önemli bir bölümü Mısır'da yaşıyor olsa da bu kilisenin ülke dışında yaklaşık 1 milyon üyesi bulunuyor.

Kıptîler, kiliselerinin tarihinin M.S. yaklaşık 50 yılına dayandığını savunuyor.

Havarilerden Mark'ın Mısır'ı ziyaretini başlangıç; Mark'ı da kiliselerinin ilk lideri İskenderiye Papası olarak kabul ediyorlar.

Kıptî Kilisesi, M.S. 451 yılında Kalkedon (Kadıköy) Konsili'nde İsa Peygamber'in insani ve kutsal özellikleri üzerine yaşanan uzlaşmazlıktan dolayı diğer Hristiyan mezheplerinden ayrılmaya karar verdi.