Miss Kuzey Kıbrıs Güzelleri basına tanıtıldı

“KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” himayelerinde organize edilen Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik 2017 ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleşecek olan Bay Kuzey Kıbrıs 2017 yarışmalarının finalistleri basına tanıtıldı

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik 2017 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2017 yarışmalarının finalistleri, dün The Arkın Colony Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla görücüye çıktı. Yarışmaların prodüksiyonunu üstlenen kurucu başkan Bülent Günkut’un büyük heyecanın detaylarını paylaştığı toplantıda güzeller ve baylar da hayli heyecanlı görünüyordu.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre Miss Kuzey Kıbrıs bu yıl “Anlamlı ve amaçlı güzellik” misyonu doğrultusunda “KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” himayelerinde taçlanacak.

1995 yılından günümüze 20 yıldır aralıksız olarak Kanser Hastaları Yardım Derneği himayelerinde gerçekleşerek ülkemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan Bay Kuzey Kıbrıs 2017 yarışması ise bu yıl 20. gurur yılını yaşayacak.

Büyük heyecan 28 Temmuz’da

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2017, 28 Temmuz Cuma gecesi The Arkın Colony Hotel – Girne’de, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu katkılarıyla gerçekleşecek.

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” sloganının vurgulandığı toplantıda Miss Kuzey Kıbrıs’ın 31. gurur yılında, toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak adına özel bir koreografi gerçekleştirilecek. Toplantıda konuşan Bülent Günkut konuyla ilgili “BRTK’dan canlı yayınla dünyaya farkındalıklar adına sesimizi duyuracağız. Miss Kuzey Kıbrıs 2017 finalistleri ve Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçeleri Uyuşturucu ile Mücadelede bizde varız ilkesiyle yola çıkarak toplumsal bilinci artırmak için farklı kamu spotları ve projelerle yarışma kampı boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerde yer alacaklar.” şeklinde açıklama yaptı.

20 yıldır Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2017’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Girne Ada Lions Kulübü tarafından yapılacak davetiye satışlarının gelirinin tümü ise KHYD kalacak.

Toplam 20 bin TL ödül

Finalin sonunda ülkemizin Kraliçelerine ve Baylarına “anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla” özünde yüksek öğrenim ve eğitim olan kazanımlar yanında toplam 20.000 TL nakit ödül dağıtılacak. Yarışmada birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise 2 bin TL ödül verilecek. Bunun yanında KKTC’nin tanınma ve tanıtma seferberliğinde kalitesi ve farkındalığı tescilli uluslararası yarışmalarda Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dereceleri ülkemizi temsil edecek.

İşte eski Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçeleri İnci Pars, Cennet Erol, Reyhan Bilgeer ve Esin Terzioğlu’nun da katıldığı basın toplantısında görücüye çıkan finalistler:

Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Yarışması Finalistler:

YARISMACI NO. Adı-Soyadı Yaş Eğitim Boy 1 EMİNE UÇANER 19 Üniversite Öğrencisi 1.65 2 FULYA TİLKİ 20 Üniversite Öğrencisi 1.71 3 AYHAN GAZİOĞLU 18 Üniversite Öğrencisi 1.72 4 İZABELL YAĞMUR AYAZ 20 Üniversite Öğrencisi 1.78 5 RALE AYDIN GÜLEÇ 18 Üniversite Öğrencisi 1.82 6 SILA YURTERİ 18 Üniversite Öğrencisi 1.82 7 ZEHRA İMREN 18 Üniversite Öğrencisi 1.78 8 YAĞMUR ARSLAN 18 Üniversite Öğrencisi 1.78 9 SEMRA KÖROĞLU 19 Üniversite Öğrencisi 1.78 10 VLADA KIRANER 19 Üniversite Öğrencisi 1.78 11 MELİZ DERAL 21 Üniversite Öğrencisi 1.71 12 ŞAZMET AŞKIN YÜKSEKTEPELİ 18 Üniversite Öğrencisi 1.71

Bay Kuzey Kıbrıs 2017 Finalistleri: