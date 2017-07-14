Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 28 Temmuz'da

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, bu yıl, 28 Temmuz Cuma gecesi Girne’de gerçekleştiriliyor.

31. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışması “KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu”, 20’nci Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde Günkut Ajans organizasyonuyla gerçekleşecek.

Yarışma Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından canlı yayınlanacak.

Miss Kuzey Kıbrıs adayları için ön eleme bugün saat 11.00’da The Arkın Colony Hotel’de; Bay Kuzey Kıbrıs için ön eleme ise, yarın 11.00’da The Arkın Colony Otel’de yapılacak.

Miss World yarışması, dünya güzellik yarışması şartlarına uyumlu olarak geçen 2 yılda olduğu gibi bu yıl da adayların sahnede mayolu geçişi olmayacak.

Miss Kuzey Kıbrıs’ta ilk 3 dereceye giren güzellere DAÜ, Bay Kuzey Kıbrıs’ta ilk 3 dereceye Lefke Avrupa Üniveristesi tarafından yüzde yüz eğitim bursu yanında çeşitli hediyeler de verilecek. Yarışmalarda derece alanlar, KKTC’yi uluslararası yarışmalarda da temsil edecek.