HABER KIBRIS

Mitchell Anastasiadis’le Görüştü

16/03/2018

Mitchell Anastasiadis’le Görüştü
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ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Habere göre, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mitchell ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni (MEB) de kapsayacak şekilde doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdıklarını da Anastasiadis’e ilettiğini vurguladı.

Mitchell, Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin devamını dilediklerini de sözlerine ekledi.

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TAGS: Mitchell, Anastasiadis, kıbrıs
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