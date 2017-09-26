Suç oranları arttı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bugün Ankara’da imzalanan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Protokolü” ile KKTC’de 169 noktaya mobese diye nitelendirilen sistem kurulacak. 52 milyon liralık projenin 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2016’da görüşmesi yapılan ve yaklaşık bir yıldır projelendirme, yer etütleri ve fizibilitesi tamamlanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Protokolü, “KKTC sınırları içerisinde güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi; suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin arttırılması; hava, kara ve deniz hudut kapılarında güvenliğin en üst düzeye çıkarılarak bu kapılardan giriş-çıkış yapan insanların, araçların ve konteynırların insan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu, silah veya patlayıcı maddelere karşı arama ve kontrolünün en üst seviyeye çıkarılması; KKTC sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına” yönelik çalışmaları kapsıyor.

Açıklamaya göre Protokol imza töreninde konuşan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 Ekim ayında başlayan sürecin bugün ülkeler arası imza aşamasına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“134 miletten insan… suç oranları artıyor”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, ülkede şu anda 134 milletten insan yaşadığını, globalleşen dünyada suç oranlarının her ülkede olduğu gibi KKTC’de de gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Evren, “Ülkemizdeki olayların daha erken çözümlenebilmesi ve önüne geçilmesi adına başlatmış olduğumuz Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemleri projesinin bugün son aşaması olan ülkeler arası işbirliği protokolü imza töreninde bulunmanın ve böyle bir projeye imza atacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Evren, “Proje kapsamında Lefkoşa’da 33, Girne’de 28 bölge olmak üzere 169 noktada 544 canlı kamera ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir izleme merkezi hizmet verecek. Projemizi konuştuğumuz günden beridir ilgisini ve desteğini bizlerden esirgemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, projenin son aşamaya gelmesinde katkı sahibi olan Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a ve KKTC’ye ezelden beridir yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek KGY Sistemlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Protokol gereği prosedürlerin çok kısa bir sürede tamamlanacağı ve projenin 6 ay içerisinde teslim edileceği de açıklamada kaydedildi.