Moche Uygarlığı'nın kadın lideri bin 700 yıl sonra yüzüne kavuştu

Peru'da bilim adamları 3 boyutlu (3D) yazıcı kullanarak, Kolomb öncesi uygarlıklardan Moche'nin kadın liderini yüzlendirmeyi başardı.

BBC'nin haberine göre, bilim adamları, yaklaşık bin 700 yıl önce öldüğü sanılan ve "Cao Leydisi" olarak bilinen kadının kafatası yapısını analiz ederek, yüzünü yeniden oluşturdu.

Peru Kültür Bakanı Salvador del Solar, kalıntıları 2006'da Trujillo şehri yakınlarındaki Huaca Cao Viejo arkeolojik sit alanında gün ışığına çıkarılan Cao Leydisi'nin yüzünü görmenin heyecan verici olduğunu vurguladı.

Moche Uygarlığı'nın kadın liderinin birçok Perulu gibi çıkık elmacık kemikleri ve oval bir yüzü olduğuna işaret eden del Solar, "Geçmişin ve geleceğin bu tuhaf karışımını dünyaya tanıtmak, bizim için büyük bir ayrıcalık. Teknoloji, bin 700 yıl önce yaşamış siyasi ve dini bir liderin yüzünü görmemize imkan sağladı." dedi.

Cao Leydisi

Arkeoloji dünyasında Cao Leydisi olarak bilinen kadının kalıntıları, 2006'da Trujillo şehri yakınlarındaki Huaca Cao Viejo arkeolojik sit alanındaki bir piramidin içinde bulunmuştu.

Bilim adamlarına göre, mezarda bulunan taç, altın mücevherler ve çok sayıda silah, kadının nüfuzlu bir rahibe ya da siyasi lider olduğunu gösteriyor. Mezarda kurban edildiği düşünülen genç bir kadının kalıntılarına da rastlanmıştı.

Kalıntılar üstünde yapılan inceleme ve otopsi, kadının 20'li yaşlarında doğum yaparken hayatını kaybettiğini göstermişti.

Cao Leydisi, ayakları, bacakları ve yüzündeki yılan ve örümcek dövmeleriyle de ün kazanmıştı. Örümcek, Moche kültüründe su, yiyecek, insanın doğayla başa çıkmasına olanak tanıyan silahların tanrısı olarak kabul ediliyordu.