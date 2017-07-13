Modern Sanat Bize Lazım Mı? - Derviş Gezer yazdı

Müze gerekliliğini tartışmak için geç.

Bizden öncekiler bunu halletmiş.

Yani fazlasıyla gerekli.

Müze açmayı, sergilemeyi, izlettirmeyi halletmişler.

Elbette bunu yapan bizler değiliz.

Bizde müze demek, islim ve ütü sergilemek.

Bakmayınız müzeler ile ilgili daire olduğuna.

Onların hedefinde müzecilik hiç yok.

Vizyonları ise zaten hiç olmamıştı.

Kerhen müzeden sorumluluk vermişler.

Toprak altındakini çıkarmaktan acizler.

Bir de toplayacak, temizleyecek ve sergileyecekler.

Ne gereği var ki?

Müze mi vardı eskiden?

******

Dünya, sanatın yaşam olduğunu biliyor.

Kültürü Şebnem Ferah konseriyle karıştırmıyor.

Sanat diye eski islimler toplamıyor.

Onlar, sanatın insanın kendisi olduğunu kavramış.

Tiyatronun bir insan aynası olduğunu farkında.

Ve bu farkındalıkla seçimlerini yapıyorlar.

Sanatın bir elitizm olmadığını biliyorlar.

Kültürün foklor oynamaktan ibaret olmadığını da.

İşte bu ahvalde MOMA’yı yaratıyorlar.

Guggenheim ile turizmi dizayn ediyorlar.

Tate Modern ile iletişim kuruyorlar.

İstanbul Modern ile aydınlık yüz haline geliyorlar.

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Müzeler, bir anlamda kültürel miras bekçileri.

Dünden bugüne, bugünden geleceğe selam gönderiyorlar.

Ve bu anlayış ile modern sanatı yeniden biçimlendiriyorlar.

New York Modern Sanat’ı kuruyorlar.

MOMA dediğimiz bu alanda uluslararası iletişim yapıyorlar.

Ayni anda yılda 2.5 milyon kişiyi ağırlıyorlar.

Matisse’in Starry Night tablosu eşliğinde.

İnsana, kültüre, sanata ve turizme hizmet ederek.

Guggenheim Bilbao’yu kuruyorlar.

Bir şehri yeniden yaratıyorlar.

Ayni anda turizm markası haline getirerek.

Ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ile.

Tate Modern’i kuruyorlar.

Picasso’nun’ himayesinde 5 milyon insanla buluşuyorlar.

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Müze lüks değil gereksinim.

Sanat ise toplumların varoluşu.

Modern sanat ise insanın çağdaş kültürü.

Bu birliktelikler kimilerine “peh” dedirtebilir.

Herşey tamam, müze mi eksik diyebilirler.

Zaten demişler 40 yıldır.

Ve ne acı hala diyenler var.

Ama bu toplum artık demode fikirlere esir olmamalı.

Modern insan olmanın koşullarına uyabilmeli.

Yarın Lefkoşa Modern ile.

Öbürgün ise tiyatro ve bale kompleksi ile.

Eminim bunu başaracağız.