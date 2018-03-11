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Modifiye tutkunları Chicago'da buluştu

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen "World of Wheels" modifiye araç fuarında 500'den faza araç sergilendi.

11/03/2018

Modifiye tutkunları Chicago'da buluştu
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Kentin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 500’den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, SUV, kamyonet, motosiklet, tır ve otobüs meraklılarla buluştu.

Bu yıl 56’ncısı gerçekleşen fuarda otomobil yedek parçaları, güvenlik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra “otomobil kapsülü” gibi araç koruma sistemleri ilgi gördü.

Aralarında antika otomobillerin de yer aldığı araçlar, geniş fiyat yelpazesiyle dikkat çekti.

Fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA





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TAGS: modifiye, Chicago
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