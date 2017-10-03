Monarch Havayolları: İflasımızın nedeni Türkiye

Monarch Havayolları: İflasımızın nedenlerinden biri 'Türkiye'de turizm sektöründeki çöküş'

İngiltere Sivil Havacılık Kuruluşu (CAA) ülkenin en büyük 5. havayolu şirketi Monarch'ın iflas ederek operasyonlarını durdurduğunu, 300 bin uçuş ve tatil rezervasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Şirketin genel müdürü Andrew Swaffield iflasın nedenleri arasında "Türkiye'de turizm sektöründeki çöküşü" de saydı.

Swaffield, Mısır ve Tunus'taki "terör olaylarının" da iflas etmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Taşıdıkları yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 14 arttığını kaydeden Swaffield, buna karşın cirolarının da 100 milyon sterlin azaldığını belirtti.

110 bin kişi İngiltere'ye getiriliyor

CAA ise yurtdışında uçuşlarını bekleyen 110 bin Monarch müşterisinin İngiltere'ye getirilmesi için 30 uçağın ayarlandığını duyurdu. Rezervasyon iptallerinden yaklaşık 860 bin kişinin olumsuz etkilendiği de açıklandı.

İngiltere'nin savaş dönemleri dışında hiç bu kadar fazla sayıda kişi topluca ülkeye getirilmemişti.

2100 personeli bulunan Monarch Havayolları geçen yıl 291 milyon sterlin zarar etmişti.

Şirket CAA ile paket tatil satışlarını sürdürebilmek ve gerekli ruhsatları almak için müzakereler yapıyordu.

Ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamadı.

Telif hakkıREUTERS

'Akdeniz'de fiyat savaşları'

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ise Monarch'ın iflasının "Akdeniz'deki fiyat savaşlarından" kaynaklandığını söyledi.

Grayling, "Yurtdışındaki Britanyalı tatilciler için çok stresli bir durum. Benim ilk önceliğim onların İngiltere'ye dönmesini sağlamak" dedi.