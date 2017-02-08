Monica Bellucci’den seksi pozlar

Dünyanın en güzel ve seksi kadınlarından biri olarak gösterilen İtalyan asıllı sinema yıldızı Monica Bellucci, bir derginin kapağında yer aldı. Verdiği pozlar ise uzun süre konuşulacak türden...

Hayranları tarafından Tanrıça olarak adlandırılan Monica Bellucci, ünlü erkek dergisi GQ’nun şubat sayısının kapağı oldu. Fotoğrafçı Terry Richardson tarafından çekilen kışkırtıcı fotoğraflar şu an sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. 53 yaşında olmasına rağmen hala güzel ve seksi görünen İtalyan oyuncu tabir yerindeyse 18’lik genç kızlara taş çıkarıyor.



Retro bir havanın yaratıldığı çekimlerde Bellucci’nin cazibesi öne çıkarıldı. Alberta Ferretti ipek bir gömlek, Cadolle marka şeffaf bir büstiyerle poz veren oyuncu “Camii yıkılsa da mihrap yerinde” sözünü bir kez daha hatırlamamıza neden oldu.

Röportajda güzelliğin gençlikle alakalı olmadığını, aksine büyüdükçe içimizin de değiştiğini ve bunun bizi daha da güzel yaptığını vurgulayan Monica Bellucci, daha önce de pek çok dergiye seksi pozlar vererek kapak olmuştu…