Montessori çocukları hem öğrendi hem eğlendi

Çocuklar çiftlikteki atları ve diğer bazı hayvanları yakından görme imkanı buldu, doğa yürüyüşü yaptı, bitkileri tanıdı, çiftlik faaliyetleri hakkında bilgi edindi

Girne Montessori Okulu çocukları, “Gezi-gözlem” etkinliği çerçevesinde Alsancak’ta bulunan at çiftliğini ziyaret etti. Etkinlik kapsamında birçok hayvanı yakından görme fırsatı bulan çocuklar, çiftlik faaliyetlerini de yerinde inceledi.

Girne Montessori Okulu çocukları, çiftlikteki hayvanların tümü ile yakından ilgilendi, bazı hayvanlara dokundu, bazılarını kucağına alıp sevdi. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, çiftlikte bir de doğa yürüyüşü yaptı. Doğa yürüyüşü kapsamında çocuklar çiftlikteki bitkileri tanıdı.

Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, bir de hatıra fotoğrafı çektirerek, çiftlik ziyaretlerini ölümsüzleştirdi.