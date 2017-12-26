Montessori öğretmenleri yeni yıl yemeğinde buluştu

Kıbrıs Montessori Okulları öğretmenleri, Gönyeli’de faaliyet gösteren Müzeyyen Meyhane’de önceki akşam yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

ODTÜ, Girne ve Lefkoşa Montessori Okulu öğretmenleri, uzun zamandan sonra bu muhteşem organizasyonda bir araya gelme fırsatı bulurken yılın yorgunluğunu da harika bir akşam yemeğinde, dost sohbetinde attı.

Geceye Kıbrıs Montessori Okulları Koordinatörü Başaran Düzgün ve Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de katıldı.

Kıbrıs Montessori Okulları öğretmenleri, Müzeyyen Meyhane’de canlı müzik eşliğinde yemeklerini yedi, gecede performans sergileyen sanatçıların şarkılarına eşlik etti.

Düzgün: Mesleğin en iyileri ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün, gecede yaptığı konuşmada, 2017 yılının kendileri için oldukça yoğun ve bir o kadar da verimli ve başarılı bir yıl olduğunu, 2018 yılının da eğitim ve öğretim alanında başarılı bir yıl olmasını temenni etti.

Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal ve zor bir meslek olduğunu ifade eden Hatice Düzgün, mesleğin en iyileri ile Kıbrıs Montessori Okulları çatısı altında çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Düzgün, yeni yıl yemeğine katılmalarından dolayı okul öğretmenlerine teşekkür etti.