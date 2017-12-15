Montessori Okulları’ndan yerli üretime destek

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, “Yerli Malı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde dün Kıbrıs’ın en eski ve köklü markalarından biri olan CON Kahve Kuruyemiş Fabrikası’nın Lefkoşa şubesini ziyaret etti.

Montessori çocukları ve öğretmenleri, fabrikayı gezdi, üretim hakkında bilgi aldı.

Lefkoşa Montessori Okulu çocukları, CON kahvesinin ve kuruyemişlerinin fırınlanmasından, paketlenmesine kadar tüm aşamalarını yerinde inceledi.

Çocuklar, aynı zamanda kendilerine ikram edilen kuruyemişleri tatma imkanı buldu.

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerine ziyaret sonunda CON kahvesi ve kuruyemişlerinden oluşan birer hediye çantası takdim etti.

Çocuklar ayrıca kendi harçlıkları ile fabrikadan birer ürün satın aldı. Böylece çocuklar, hem alışveriş kavramını uygulamalı olarak öğrenmiş oldu hem de çok sevdikleri kuruyemişleri direkt üretim yerinden alma şansına sahip oldu.

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerine, CON Kahve Kuruyemiş Fabrikası’nın Lefkoşa şubesine yaptığı ziyarete Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de eşlik etti.