Morg önünde uyuşturucu alışverişi

Ülkede yaygınlaşan uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdüren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu alışverişi bilgisi olacağı üzerine Lefkoşa Hastanesi Morgu önünde pusuya yattı.

Ekipler, 32 yaşındaki A. Y. ve 36 yaşındaki C. S.'i morgun önünde suçüstü tespit etti.

Polisler, KM 610 plakalı salon araçta yaptıkları aramada, 6 gram bonzai, içlerinde tütünle karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 adet sarma sigara buldu.

Polis, Haspolat’taki evde ise 2 gram bonzai ele geçirdi.

Aynı gün zanlı Adnan Yusein polise verdiği ifadede, uyuşturucu maddeyi 34 yaşındaki Eser Sapan’dan aldığını itiraf etti.

Sapan’ın evine aynı gün operasyon düzenleyen ekipler, zanlının kullanımındaki PE 942 plakalı araçta 30 gram ağırlığında bonzai, ele geçirdi.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlılar hakkındaki soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Torbacılara baskın

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede zanlıların önceki gece saat 22.15 raddelerinde Lefkoşa’da düzenlenen operasyon sonucu yakalandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Adnan Yusein’in kullanımındaki KM 610 plakalı araçta 6 gram Sentetik Cannabinoid ve içlerinde tütünle karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 adet sarma sigara bulduğunu söyledi.

Polis, mahkeme emri ile Yusein’in Haspolat’ta kaldığı evde ise 2 gram bonzai ele geçirdiklerini kaydetti.

Zor, zanlı Yusein’in polise verdiği gönüllü ilk ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Temmuz ayı içinde Eser Sapan’dan aldığını itiraf etti.

Sapan’ın aracında uyuşturucu bulundu

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Zor, Yusein’in itirafı üzerine, aynı gece saat 02.10- 02.35 raddelerinde Eser Sapan’ın kullanımındaki PE 942 plakalı aracında 30 gram bonzai ele geçirdiklerini kaydetti.

Zor, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.