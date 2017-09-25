Morgan Freeman ile Evrenin Sırları Discovery Science’de başlıyor!

Muhteşem ve esrarengiz evren kadar insanoğlunun hayal gücünü çeken başka bir şey yoktur. Binlerce yıldan beri insanlar evrenin büyük sırlarını anlamak ve aydınlatmak için uğraşmışlardır. Morgan Freeman, çağımızın en karmaşık sorularını sormak ve fizik ile felsefenin kesiştiği noktayı araştırmak için yeniden ekranlarınızda. Her bölüm uzay, bilim ve bilinmezlikle ilgili yeni bir soruyu, Freeman’ın doymak bilmez merakıyla ele alıyor. Bu çığır açıcı dizi, ‘İkiden fazla cinsiyet var mıdır?’ ‘Herkes dahi olabilir mi?’ gibi çok temel sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Morgan Freeman ile Evrenin Sırları 27 Eylül Çarşamba günü saat 21:55’ten itibaren Discovery Science ekranlarında!