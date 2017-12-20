Moringa nedir, ne demek? Nasıl kullanılır?

Tek başına bir yemek olarak tüketemeyeceğiniz moringa bitkisi et, tavuk ve balık yemeklerinin yanı sıra sebze yemeklerine de yakışan bir lezzet sunmaktadır. Dünyada faydalı bir bitki olarak son yıllarda adını sıkça duyuran moringa çayı Asya, Afrika ve Orta Amerika’dan sonra ülkemizde de hızla yer edinmeye başlamıştır. İnsan vücudu için faydalı sayısız zengin vitamin ve mineralleri içerisinde barındıran moringa sağlıktan kozmetiğe kadar pek çok alanda yer bulan bir bitki olup yemeklerde de tüketilebilen bir yer edinerek sofralara da dahil edilmiştir.

Moringa nedir?

Ağacından yaprağına, tohumundan kabuğuna kadar farklı alanlarda hemen her şeyi kullanılan bitkinin besin değeri oldukça yüksektir. Vücuda faydalı etkileriyle gün geçtikçe daha çok tercih edilen moringa cilt üzerinde kırışıklıkları azaltmaya yardımcı bir etki bırakabilmektedir. Geniş bir kullanım alanında farklı ihtiyaçlar için alternatif bir tıp bitkisi olarak değerlendirilen moringa çay olarak tüketilebildiği gibi yemeklerde de kullanılabilmektedir.

Moringa çayı nasıl kullanılır?

Moringa bitkisinin kök kısımları yaban turpu gibi tüketilebilmektedir. Bitkinin yapraklarını çiğ olarak salatalarınızda tercih edebilirsiniz. Ayrıca yemekler için de moringa yapraklarını haşlayarak kullanmanız mümkün. Yapraklarında bulunan yüksek oranda A ve C vitaminleri kişinin günlük vitamin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Moringa tohumları musluk suyunun temizlenerek çok daha sağlıklı içilmesi için de kullanımı mümkün. Ortalama 100 gramlık tohumu 1 litre suyun içerisin koymanız sudaki gözle görülemeyen tüm pisliklerin dibe çökmesini sağlayarak tertemiz bir su tüketimi sağlamanıza katkıda bulunmaktadır. sudaki zararlı bakterilerin yüksek oranda yok olması sağlıklı bir su tüketimini destekler. Tek başına bir yemek olarak tüketemeyeceğiniz moringa bitkisi et, tavuk ve balık yemeklerinin yanı sıra sebze yemeklerine de yakışan bir lezzet sunmaktadır. Damak tadınıza göre çorbalara da dahil edebileceğiniz moringa yapraklarının çay olarak kullanımına da imkan tanıyor. Taze veya kurutulmuş moringa yaprakları diğer bitki çayları gibi demlenerek tüketimi sağlanabilir. Ayrıca moringa tohumlarını kuruyemiş olarak da tüketebilirsiniz. Keyifli anlarınızda tüketeceğiniz kavrulmuş moringa fıstığı andıran bir çerez türü olarak da karşınıza çıkacak.

Moringa faydaları nelerdir?

Güzelliğinize de katkı sağlayacak moringa bitkisinde doğal bitki yağı elde edilebilmektedir. Moringa yağının saç ve cilde canlılık veren faydaları ile kullanım ağı geniş bir alana yayılmaktadır. Saç ve cildi besleyen özelliğinde moringa yağı güzel görünmenin en yeni sırrı olacak. Ayrıca kozmetik sektöründe pek çok cilt bakım ürünleri içerisinde de yerini alan moringa gıdadan kozmetiğe, sağlıktan güzelliğe kadar farklı şekilde kullanılabilmektedir. Mutfaklarınızda çay veya yemeklerinize lezzet katabileceğiniz bir gıda olmasının yanı sıra dilerseniz güzelliğiniz ve sağlığınız için de bir destek doğal ürün olarak tercih edebilirsiniz. Doğal içerikli moringa çayı nasıl kullanılır ve kullanım alanları nelerdir diye merak edilmektedir. Bu çay tohumundan yaprağına, ağacından kabuğuna kadar hemen her şeyinin kullanılabildiği ve fayda sağladığı bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda popülaritesi gittikçe yükselen bitki ülkemizde de yetiştirilmeye başlanmıştır.