Moskova Antalya uçağında kanlar içerisinde kaldı!

Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen Red Wings charter uçağına sarhoş binen bir yolcu yüzünden kabus dolu bir uçuş yaşandı. Sarhoş olduğu belirtilen ve kanlar içerisinde kalan yolcu uçakta paniğe neden oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi uçaktaki olayın görüntülerini yayınladı.

Olay Moskova'dan Antalya'ya gerçekleştirilen charter uçağında yaşandı. Sarhoş olduğu belirtilen yolcu kanlar içerisinde koltukları tekmelerken bir yandan da çığlık çığlığa bağırıyordu. Önkoltuğu yumruklayarak taşkın hareketler yapan yolcu diğer yolcuları da huzursuz etti.

Kabin ekibi olaya müdahale etmeye çalışsa da yolcu uzun bir süre sakinleştirilemeyince uçakta paniğe yol açtı. Tüm yüzü, vücudu ve kıyafetleri kanla kaplanan adam uçakta oturan yolculara da huzursuz anlar yaşattı. Kabin görevlileri hemen havalimanı yetkililerine haber verirken uçak indiği gibi bölgeye polis intikal etti.

Adamın nasıl bu hale geldiği ise henüz bilinmezken, suratını hızlıca ön koltuğa çarptığı için darbe almış olabileceği belirtiliyor.