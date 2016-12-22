Moskova'da Rus Büyükelçi Karlov için cenaze töreni

Ankara'da yapılan suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için cenaze töreni düzenlendi.

Karlov için ilk tören uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Törene Karlov'un yakınları, arkadaşları, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de katıldı.

Karlov'un cenaze töreni ise Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlendi. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetti.

LAVROV: İLİŞKİLER ETKİLENMEZ

Öte yandan törende kısa bir açıklama yapan Lavrov, saldırının iki ülkenin ilişkilerini etkilemeyeceğini yineledi.