Motosikletle araç yüz yüze çarpıştı

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ahmet Ekin’in, yönetimindeki PJ 336 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Snejana Tabakoğlu yönetimindeki PU 064 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Ekin ile motosiklette yolcu olarak bulunan Orhan İlbey Sıhhat yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa’ya kaldırıldı

Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ahmet İKİDERELİ/YeniBakış