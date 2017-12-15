Motosikletlinin çarptığı yaya ağır yaralandı!
Trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor..
15/12/2017
Başkent Lefkoşa’da dikkatsizce motosiklet süren genç, yayaya çarparak ağır yaraladı.
Lefkoşa’da Fuar alanı önünde bu akşam yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı..
Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre Kaza bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa Fuar alanı önünde meydana geldi..
PG 403 Plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Hamza İslam, Fuar aalnı önünde kuzeyden güneye dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya yaya olarak geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan’a çarptı.
Olay sonucu 46 yaşındaki Hüseyin Arslan ağır yaralandı.Arslan,Lefkoşa Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakıma kaldırıldı..
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..
BRTK