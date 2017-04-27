MTG Canova ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü gelecek sezon çalışmalarına devam ediyor

KORAL BAŞKAN ÇOK HIZLI: Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve yönetimi gelecek sezon için elini çabuk tutuyor. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro yaratmayı planlayan Bozkurt yönetimi, Adil ve Halil Uçar kardeşlerin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Fırat Canova ile dün resmen anlaştı

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde transfer hareketliliği devam ediyor. Yenicami’den Adil Uçar ve Halil Uçar kardeşlerin transferlerinin ardından bir anlaşma da teknik heyet yönünde oldu.

Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim, gelecek sezon için takımı en iyi şekilde kurmaya çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro yaratmayı planlayan Bozkurt yönetimi Adil ve Halil Uçar kardeşlerin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Fırat Canova ile dün anlaşma sağladı.

MTG’nin başında geldikten sonra Kılıçali Kahraman’ı görevden alan Bozkurt yönetimi Ali Oraloğlu’nu göreve getirmişti. Sezona MTG’de başlayan Oraloğlu sağlık sorunları nedeniyle göreve devam edememişti ancak daha sonra göreve gelen Koral Bozkurt yönetimi Ali Oraloğlu ile takımı ligde tutma hedefi ile yeniden anlaşma sağlamıştı.

MTG’nin ligde kalmasının kesinleşmesinin ardından Ali ile hedefine ulaşan yönetim sezon sonunda Ali Oraloğlu’na teşekkür edecek. Bozkurt yönetimi gelecek sezon için teknik direktör Fırat Canova ile anlaşma sağladı. Milli Takım Teknik Direktörlüğü de yapan Canova gelecek sezon MTG’nin başında olacak.