MTG dörtledi: 4-1

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Turgay Misk ***, Ozan Kel **, Ömer Doğru ***

M.T. Gücü: Türkkan **, Erdoğ **, İbrahim **, Hakan *** (Dk.82 Aziz), Yasin ***, Adil **, Mehmet **, Zokou ***, Arif **, Fırat ** (Dk.85 Sami), Halil **

Ozanköy: Mehmedemin *, Mehmet *, Nedim **, Alpay *, Bekir *, Fikret * (Dk.85 Orhan), Fırat *, Hüseyin * (Dk.63 Serhan *), Hasan *, Marc *, Saydam * (Dk.37 Berk *)

Goller: Dk.29 Adil, Dk.68 Zokou, Dk.79 Hakan, Dk.90 Halil (MTG) – Dk.24 Bekir (Ozanköy)

Kırmızı Kart: Dk.73 Alpay, Dk.75 Mehmet (Ozanköy)

K-PET Süper Lig’in 12. haftasında alt sıralarda yer alan iki ekipten Mağusa Türk Gücü, maçı 9 kişi tamamlayan Ozanköy’ü sahasında 4-1 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29’da Adil, 68’de Zokou, 79’da Hakan ve 90. dakikada Halil kaydetti. Konuk takımın tek golü 24. dakikada Bekir’den geldi. Ozanköy’den 73. dakikada Alpay ve 75. dakikada Mehmet çift sarıdan kırmızı gören isimler oldu. Bu sonucun ardından MTG puanını 13 yaparken Ozanköy 10 puanla ligin dibine indi.

Maçın önemli anları

Dk.12: Arif’in ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Mehmedemin topu ayaklarıyla kornere yolladı.

Dk.22: Orta sahadan atılan uzun topta Bekir kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda kaleci Türkkan topu kornere yolladı.

Dk.24: Kazanılan serbest vuruşu Bekir kullandı, top kaleci Türkkan’ın sağından filelere gitti. (0-1)

Dk.29: Fırat’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Adil kafayla topu ağlara gönderdi. (1-1).

Dk.43: Arif’in sağdan ortasında bu kez Halil kafayla vurdu ancak kaleci Mehmedemin son anda topu kornere çelmeyi başardı.

İlk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Dk.49: Fırat’ın kullandığı köşe vuruşunda Arif vurdu dönen topta Fırat bir kez daha ortaladı kaleci Mehmedemin boşa çıkarken Faye’nin kafa vuruşunda Nedim topu uzaklaştırdı.

Dk.59: Bekir’in vuruşunda top üst direkten döndü, dönen topa Berk vurdu ancak başarısız oldu.

Dk.62: Yasin’in sağdan asistlik ortasında Halil Turan topu üstten auta attı.

Dk.68: Defansın arkasında atılan topta Zokou kaleci Mehmedemin ile karşı karşıya kaldığı anda topu ağlara gönderdi. (2-1).

Dk.73: Ozanköy’den Alpay çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.75: Ozanköy’den Mehmet çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.79: Fırat’ın sağdan kale içine verdiği pasta Zokou vurdu, kaleciden dönen topu Hakan tamamladı. (3-1).

Dk.90: Mehmedemin-Nedim anlaşmazlığında araya giren Halil topu filelere yolladı. (4-1).

Karşılaşma 4-1 MTG üstünlüğünde sonuçlandı.