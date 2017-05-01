MTG-Forest berabere kaldı

K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı 1-1 berabere kaldı.

Gazimağusa Canbulat Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekip 38’de Odo’nun golü ile öne geçerken ev sahibi ekip 68’de Mehmet Çil’in penaltı golüyle skora denge getirdi. 85.dakikada Şevket sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan K.Kaymaklı maçın geriye kalan dakikalarına 10 kişi devam etti. Karşılaşma karşılıklı gelen gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Ali Özer (**), Ali Orçan (**), Ahmet Özkurtuluş (**)

M.T.Gücü: Türkkan (**), Sami (**), Enver (**), Mike (**), Louka (**), Hakan (**), Yasin (**), Mehmet Gürlü (**), Kaan (**), Mehmet Çil (**) (Dk.78 Nevzat (*)), İbrahim Kabore (**)

K.Kaymaklı: Süleyman (**), Mehmet (**), Serhan (**), Taner (**) (Dk. 70 Berkem (*)), Çağrı (**), Bayram (**), Amani (**), Remzi (**), Uğur (**), Yağış (**) (Dk.78 Şevket (*)), Odo (**) (Dk.77 Arda (*))

Goller: 64 Mehmet Çil (pen.) (M.Türk Gücü) Dk.38 Odo (K.Kaymaklı)