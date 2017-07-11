MTG sezonu açtı

Metin DELİDENİZ

Mağusa Türk Gücü 2017-2018 futbol sezonunu resmen açarak ilk antrenmanını dün Gazimağusa Canbulat Stadı’nda yaptı.

Teknik direktör Fırat Canova nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk idmanında 25 futbolcu yer alırken yeni transferler Adil Uçar, Halil Turan, Fırat Ersalan, Sami Yahat ve Halil Uçar ile birlikte denenmek için adaya getirilen Nijeryalı stoper Ojuola ve Fildişili orta saha Brahima Toure de antrenmana katıldı.

Sezon açılışı öncesinde teknik direktör Fırat Canova kulüp lokalinde futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Canova, futbolculara sezon öncesi bu tip çalışmaların zor bir süreç olduğunu ve başarılı olmak istersek bu zor süreci en iyi şekilde çalışarak geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Canova, hisara gelecek taraftarları coşturacak bir futbol oynamak istediklerini ve bunun da futbolcuların kendi ellerinde olduğunu da belirterek işi başından sıkı tutacaklarını aktardı

Yabancı oyuncu konusunda 1-2 oyuncu daha adaya getirerek deneyeceklerini de sözlerine ekleyen Canova, 18-25 Ağustos tarihlerinde Düzce’deki Topuk Yaylası’nda kamp yapılacağını açıkladı.