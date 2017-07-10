MTG transferde hız kesmiyor

Mağusa Türk Gücü, Nijerya’lı stoper Noah Olawale Ojuola’dan sonra, bu gece de Fildişi Sahili vatandaşı orta saha oyuncusu Brahima Toure’yi denenmek üzere adamıza getirtiyor

Coşkun KUTAY

2017-18 futbol sezonuna zirve mücadelesi verecek iddialı bir takımla girmek isteyen Magusa Türk Gücü’nde yerli transfer çalışmaları devam ederken, kaliteli yabancı arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Brahime Toure bu gece gelecek

Bu çerçevede; stoper ihtiyacını karşılamak için, 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Danimarka’nın Midtjyland takımında forma giymiş olan 24 yaşındaki Nijerya kökenli stoper Noah Olawale Ojuola’yı, Raif Güçkan organizasyonunda ülkemize getirtmiş olan Mağusa Türk Gücü, bu gece de, yine Raif Güçkan aracılığı ile; Tunus 1. Ligi takımlarından US Tataoine’de orta saha mevkiinde oynamakta olan Fildişi Sahili vatandaşı 27 yaşındaki Brahima Toure’yi denenmek üzere adamıza getiriyor