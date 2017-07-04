MTG’ye, Beninli milli forvet

Süper Lig’de transferin gözde ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, yabancı transferde Beninli milli futbolcu Razak Omotoyossi’yi adaya getiriyor

UEFA KUPASI’NDA GALATASARAY’A GOLÜ VAR:

Profesyonel kariyerinde Dünya Kupası, Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda da boy gösteren 32 yaşındaki Beninli milli forvet Razak Omotoyossi, milli formayla 39 maçta 16 gol attı. Razak’ın, UEFA Kupası’nda Helsinborg formasıyla Galatasaray’a da golü bulunuyor. Yabancı golcünün 10 Temmuz’da adaya geleceği ve MTG’nin sezon açılışına katılacağı öğrenildi

Okan KARADEMİR

Süper Lig’de transferin gözde ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, yabancı transferde Beninli milli futbolcu Razak Omotoyossi’yi adaya getiriyor.

Mağusa Türk Gücü’nde yabancı transfer çalışmaları gizli bir şekilde yürütülüyor.

Her ne kadar sarı yeşilli camia, yabancı konusunda ser verip sır vermezken spor servisimiz yabancı transferi konusunda MTG ile ilgili her geçen gün önemli bilgilere ulaşıyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında bileti kesilen ve KTFF’ye de yazısı verilen Beninli milli futbolcu Razak Omotoyossi’nin 10 Temmuz’da adaya geleceği ve MTG’nin sezon açılışına katılacağı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda oynadı

1.77 boyunda ve 32 yaşındaki Beninli forvet oyuncu Razak Omotoyossi’nin futbol kariyeri oldukça parlak.

Profesyonel kariyerinde 2006-2007 sezonunda Moldova ekibi Sheriff ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İsveç’te Helsinborg IF ile o dönemki adıyla UEFA Kupası’nda boy gösteren Razak, yine İsveç’te Syrianska FC ve GAIS, Fransa’da Metz, Mısır’da Zamalek, Türkiye’de Kahramanmaraşspor yanında Suudi Arabistan ve Gana liglerinde de forma giydi.

Milli formayla 39 maçta 16 gol

Razak, Dünya Kupası Elemeleri, Afrika Uluslar Kupası ve dostluk maçları üzere toplam 39 kez Benin Milli Takımı forması giyerken milli formayla rakip ağları 16 kez havalandırdı.

UEFA Kupası’nda Galatasaray’a golü var

Razak, 2007-2008 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası’nda Karl-Heinz Feldkamp’lı Galatasaray’a karşı H Grubu’nda Helsinborg formasıyla mücadele etti.

Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı 3-2 Helsinborg kazanırken Razak Omotoyossi, 39. dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetmişti.

Obafemi Martins’in yakın arkadaşı

İsveç’te forma giydiği dönemlerde gol krallığı sevinci de yaşayan Razak Omotoyossi, Dünyaca ünlü futbolcu Obafemi Martins’in en yakın arkadaşı olarak biliniyor.

Danimarkalı stoper geliyor

MTG’de yabancı transfer konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ederken bu akşam da Danimarkalı bir stoper oyuncunun adaya gelmesi bekleniyor.