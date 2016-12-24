Mucize kurtuluş kameralara böyle yansıdı

Endonezya’da yol kenarında motosikletiyle ilgilenen bir adamın kontrolden çıkan otomobilin iki çocuğun üzerine geldiğini görmesiyle onları kurtarmak için üzerilerine atlaması bir oluyor.

Endonezya'da kaydedilen görüntülerde, motosikletiyle ilgilenen adam kontrolden çıkan otomobilin sesini duyarak irkiliyor. Aracın, 2 çocuğun üzerine doğru geldiğini gören adam, çocukları kucaklayarak ani bir hareketle kenara atlıyor.

Kahraman adam ve çocuklar arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.



