‘Mucizeler Diyarı’ sanat severlerle buluşuyor

Ozan Özgenler’in 2. kişisel resim sergisi ‘Mucizeler Diyarı’ 2 Mayıs Salı günü saat 19:00’da açılıyor.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde yer alacak serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yapacak.

Özgenler, sergiyle ilgili olarak, “Bu sergide, yaşam farkındalıklarımı çoğalttıkça sahip olduğum tüm öykü ve olayların hepsini sevebilme çabamın, bende yarattığı izlenimi size aktarmaya çalıştım. Deneyimlerimizi oluşturan anların hepsi mucizevi güzelliktedir. Onu tüm halleri ile severek kabullenmeyi öğreniyorum. Çünkü mucize oradadır.” İfadelerinde bulundu.

Ozan Özgenler kimdir?

1979 yılında Lefkoşa’da doğan Özgenler, ‘Düşün Işığı Platformu’ üyesidir. 2000 yılında Atatürk Öğretmen Koleji’nde mezun olduktan sonra çeşitli okullarda resim öğretmenliği görevini yürüten Özgenler, birçok sergide yer aldı. Özgenler, ilk kişisel resim sergisini 2014 yılında Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına açmıştı.