Müftüoğlu: Kocias'ın 20 Temmuz mesajı kabul edilemez

C Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili mesajında geçen ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Barış Harekatı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Kocias'ın Barış Harekatı'na ilişkin mesajı hakkındaki bir soruya verdiği cevabında Kocias'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu olduğunu bildirdi.

Barış Harekatı'nın, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümüne ilişkin olarak bugün yayınladığı mesajındaki ifadeleri kabul edilemez. Sayın Başbakanımızın bugün Lefkoşa’da Özgürlük ve Barış Bayramı kutlamalarında bir kere daha vurguladığı üzere, Barış Harekatı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Harekat ile Türkiye adada yaşanan acılara son vermiş ve bir daha tekrarlanmamasını teminat altına almıştır. Türkiye, garantör olarak, Barış Harekatıyla o gün dünyaya Enosis’e geçit vermeyeceğini, Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını göstermiştir."

Müftüoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanının mesajında dile getirdiği Kıbrıslı Rumlarla ortak yürütecekleri mücadelenin Kıbrıs Türkünün varlık ve özgürlüğünü hedef almasına izin vermeme kararlılığını koruduğunu vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) parlamentosunun "Enosis" konusunda aldığı kararın, Yunanistan’ın çözüm müzakerelerinde GKRY ile birlikte güvenlik ve garantiler konusunda izlediği tutumun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bu son açıklamasının Kıbrıs konusunda muhataplarının gerçek niyetlerini ortaya koymak bakımından dikkat çekici olduğunun altını çizdi.