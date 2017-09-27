HABER KIBRIS

Müjde: Yağmur geliyor!

27/09/2017

Müjde: Yağmur geliyor!
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Meteoroloji Dairesi, cuma günden itibaren dört gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri   yağmur beklendiği kaydedildi.

Buna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde  29 – 32 derece, ikinci yarısında ise 25 – 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



TAGS: yağmur, haber, meteoroloji, hava
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