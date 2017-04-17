Mülteci dramı devam ediyor

Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecilerin dramı sürüyor.Libya’dan hareket ederek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecileri taşıyan botlardan bazılarının Akdeniz’de alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sahil Güvenlik Teşkilatı, koordine ettiği kurtarma çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz cuma gününden itibaren kapasitesinin üzerinde insan taşıyan ve denizde sürüklenirken görülen lastik botlarda 6 bine yakın mültecinin de kurtarma gemisine taşındığını açıkladı.

Malta merkezli sivil toplum kuruluşu Deniz Mülteci Yardım İstasyonu da geçen gün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 9 lastik bot ve iki ahşap teknedeki yüzlerce mültecinin kurtarılmasına yardım ettiklerini duyurdu.

İtalya basınında yayınlanan haberlerde mültecilerin çoğunun Libya, Suriye, Pakistan ve Bangladeşli oldukları belirtildi.