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Murat Boz'dan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sevgilisi Aslı Enver'e tebrik

Dün akşam düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Aslı Enver oldu. Enver'e sevgilisi Murat Boz'dan büyük destek geldi.

11/12/2017

Murat Boz'dan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sevgilisi Aslı Enver'e tebrik
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Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Birbirinden renkli anlara sahne olan gece sosyal medyaya damga vurdu.

‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Aslı Enver'e sevgilisi Murat Boz'dan destek geldi. Boz, tören sonrası çektiği videoda sevgilisinin ödülünü alıp 'İnanılmaz, utanma utanma, seni gidi seni!' sözleriyle Aslı Enver'i tebrik etti. Eliyle yüzünü kapayan Enver'in eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı.



TAGS: Murat Boz, Aslı Enver
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