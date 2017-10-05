Murat Dalkılıç ile İdil Fırat aşk mı yaşıyor?

Murat Dalkılıç'ı izlemeye giden sosyetik güzel İdil Fırat, konserden hemen sonra Emirgan'daki bir mekanda ünlü popçu ile uzun süre sohbet etti.

Engin Öztürk ile 2 yıllık ilişkisini bitiren sosyetik güzel İdil Fırat ve Ece Doğulu da popçuyu izleyenler arasındaydı. Arka masalarında ise Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak vardı. İdil Fırat daha sonra Emirgan'daki bir gece kulübüne geçti. Murat Dalkılıç ile Eser Yenenler de kulübe gelip İdil Fırat'a katıldı. Eğlenceye birlikte devam ettiler.

İdil Fırat ile Murat Dalkılıç'ın gece boyunca kulaktan kulağa sohbet ettikleri görüldü. İdil Fırat'a kulüp çıkışı Eser Yenenler eşlik etti. Murat Dalkılıç ise otomobiline yalnız bindi. Popçunun eski eşi Merve Boluğur da yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin’le birlikte Bebek’teydi.