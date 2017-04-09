Murat Yıldırım sorunun cevabını verdi!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Sunucu Murat Yıldırım, yaptığı gafla yarışma tarihine geçti!

Murat Yıldırım’ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada kadın sunucuya “Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?” şeklinde bir soru yöneltildi. Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI VERDİ

Buraya kadar her şey normal… Ancak Murat Yıldırım, soruyu okuduktan sonra “10 saniyelik süreniz başladı” diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.