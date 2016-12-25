Murat Yıldırım ve Imane Elbani bugün evleniyor!



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Yıldırım için, Facetime ile ailesinden istediği Imane Ebadi, bugün evleniyor. Çiftin kınasından özel görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Murat Yıldırım için ‘Facetime’ ile kız istemiş, kısa süre sonra da Faslı Imane Elbani ile nişanlanmıştı. Hızlıca evlenme kararı alan ikilinin kınası dün oldu. Türk ve Arap geleneklerine göre organize edilen kınada Murat Yıldırım da özel kıyafet giydi.

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Kına gecesini atlatan çift, bu akşam İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel'de evlenecek. Imane Elbani birkaç gün önce, gelinlik provalarından fotoğrafını blurlayarak paylaşmıştı.



