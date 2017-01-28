Mustafa Ceceli kaçtı, polis kovaladı

Etiler'de polis kontrolüne takılan Mustafa Ceceli gazetecileri görünce gaza basıp kaçtı. Polisin peşine düştüğü Mustafa Ceceli'nin arabası Zincirlikuyu'da durduruldu

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2003’te hacı olmuş, 2008’de Sinem Ceceli ile evlenmiş, Eylül 2011’de oğlu Arın’ı kucağına almıştı.



Mustafa Ceceli önceki gece kendi kullandığı araçla Etiler’de polis kontrolüne takıldı.











(Polis Mustafa Ceceli’yi anca aracının önünü keserek durdurabildi.)





Yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli tam duracakken, hanımefendi habercileri fark edince gaza bastı.



CECELİ KAÇTI, POLİS KOVALADI

Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler arkada kovalamaca başladı.









Mustafa Ceceli bir ara yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu’da Mustafa Ceceli’nin aracının önünü kesti.





301 TL CEZA KESİLDİ

Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli’ye kontrol noktasından kaçmak suçundan 301 TL ceza kesildi.







"HANIMEFENDİ PRODÜKTÖRÜMÜN KARISIYDI"

Mustafa Ceceli habercilerin “Neden kaçtınız?” sorusuna “Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün karısıydı. Kendisine şarkı dinletiyordum” yanıtını verdi.

POSTA - Hakan Kırarslan