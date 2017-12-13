Mustafa Denizli UFÜ'ye geliyor

Türkiye futbolunun başarılı ve ünlü teknik direktörü Mustafa Denizli, Uluslararası Final Üniversitesi’nde futbolseverlerle buluşuyor. Denizli 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00’te Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Türkiye ve KKTC’de Futbolun dünü, bugünü, yarını” konulu sohbet toplantısında sporseverlerle buluşacak. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, halka açık gerçekleştirilecek sohbet toplantısına tüm sporseverler davet edildi.

SOHBET TOPLANTISI TÜM HALKA AÇIK OLACAK

1987 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli futbol takımlarında teknik direktörlük yapmış, Süper Lig takımlarından, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla şampiyonluk yaşamış başarılı teknik adam Mustafa Denizli, Uluslararası Final Üniversitesi’nde ağırlanacak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spor dünyasından başarılı isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden faydalanmasını amaçlayan sohbet toplantısı, ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Üniversiteden yapılan açıklamada, Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Mustafa Denizli buluşmasına tüm halkımız ve sporseverler davet edildi.