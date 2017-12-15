Mustafa Sandal sessizliğini bozdu!

Çıkan haberlerin ardından Emina Sandal 'Üzülüyorum ve yıpranıyorum' dedi. Mustafa Sandal ise ilk kez sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Çocuklarımın annesi, kıymetlim Emina Sandal’la yaşadıklarımızı değerlendirme aşamasındayız. Elbette özel hayatımızın bize özel kalmasını istiyoruz, bugüne kadar bu hep böyle oldu ve olmaya devam edecek. ‘Para’ yüzünden kavga iddiaları da ‘Emina’nın çocuklarını terk edeceği’ iddiaları da asla doğru değil. Bu denli uzun süreli ilişkide olabileceği gibi bizim de zaman zaman çözme ihtiyacı duyduğumuz sorunlarımız olabiliyor. Biz bu süreçte sevgili eşimle, ailemiz ve çocuklarımız için en doğru kararı vereceğiz. Bu süreçte ailemizin ve iki çocuk annesi değerli eşimin yıpranmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini, özel hayatımızın bize özel kalmasını rica ediyorum. Bu konudaki son açıklamam budur.”