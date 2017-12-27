Müşterilerden Topladığı 76 Bin TL'yi Çaldı

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan A.B.’nin (E-43) müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2016 -2017 yılları arasında A.B.’nin veznedar olarak çalıştığı dönemde meydana geldi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

HASPOLAT’TA EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

Öte yandan Haspolat’taki bir iş yerinde çalışan ve kendisine emaneten verilen paraları çalan A.A.İ.(E-45) ise tutuklandı.

Olay, 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında bahse konu şahıs şirket muhasebesi tarafından dört ayrı çalışana vermek üzere kendisine emaneten teslim edilen toplam 14 bin 970 TL nakit parayı ve aynı iş yerinde çalışan iki ayrı kişiden aldığı ve yurt dışında bulunan ailelerine havale etmek için aldığı 3 bin 500 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmesi suretiyle meydana geldi.

GÜZELYURT OTOBÜS TERMİNALİNDE KAVGA

Güzelyurt otobüs terminalinde O.T.(E-21), araç park sorunu yüzünden tartıştığı Uğur Kerim Kaçkan’ı darp ederek burnunu kırdı.

Dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında O.T. tutuklandı.

ERCAN’DAN 52 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEYEN YOLCUYA YASAL İŞLEM

Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan 52 bin ABD Doları parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilen D.C.(E-53) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.