Musulda DEAŞ'lı 3 Türk kadın terörist tünelde ele geçirildi

Musul'da üçü Türk olduğu öne sürülen, 20 DEAŞ'lı kadın terörist yeraltı tünelinde ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'kurtarılan Musul kentindeki eski şehir bölgesinde Irak anti-terör güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kadınların üzerinde bomba yelekleri ve silahlar bulundu.

DEAŞ'la mücadele eden güçlerin ele geçirdiği kadın teröristlerden beşinin Alman, üçünün Rus, birinin Çeçen, üçünün Türk, ikisinin Kanadalı diğer altısının da Libya ve Suriyeli olduğu açıklandı.



